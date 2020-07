18 luglio: in Fvg i casi positivi sono 120 (+3 da ieri) (Di sabato 18 luglio 2020) Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 120, 3 in più di ieri. Nessun paziente è in cura in terapia intensiva e 7 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi. Oggi sono stati rilevati 4 nuovi casi di Covid-19; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus salgono a 3.350: 1.410 a Trieste, 1.003 a Udine, 717 a Pordenone e 220 a Gorizia. I totalmente guariti ammontano a 2.885, i clinicamente guariti sono 21 e le persone in isolamento 92. I deceduti sono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a ... Leggi su udine20

