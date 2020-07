Xbox Series X obiettivo principale di Microsoft: interrotta la produzione di Xbox One X e Xbox One S All-Digital Edition (Di venerdì 17 luglio 2020) Microsoft ha annunciato di aver cessato la produzione di Xbox One, confermando inoltre di aver interrotto anche la produzione di Xbox One X e Xbox One S All-Digital Edition. Nonostante ciò, l'unica a non aver subito un arresto è Xbox One S, attualmente sia in fase di produzione che di vendita.La notizia che la console attuale di Microsoft non era più in produzione ha iniziato a circolare sul web alla fine della scorsa settimana, e questi rapporti inizialmente privi di fondamento hanno guadagnato credibilità crescente, visto ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #Microsoft interrompe la produzione di#XboxOneX e #XboxOneSAllDigital. - Multiplayerit : Xbox Series X: tutti i giochi Xbox One sono compatibili, tranne quelli Kinect - cybersec_feeds : RT @pcexpander: Xbox Series X: svelata la durata del prossimo evento #pcexpander #sicurezzainformatica #cybernews #nonstopnews #cybersecuri… - Nextplayer_it : Xbox Series X: piena Retrocompatibilità con Xbox One eccetto i giochi Kinect - botxboxseriesx : RT @IGNitalia: Microsoft ribadisce che lo Showcase della prossima settimana sarà dedicato esclusivamente ai giochi per #XboxSeriesX: non ci… -