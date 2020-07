Vertice UE in salita: battaglia su tagli a Bilancio e Recovery Fund (Di venerdì 17 luglio 2020) (Teleborsa) – Come da pronostico della vigilia, parte in salita il Consiglio europeo straordinario riunito a Bruxelles dalle 10 di questa mattina. A dare il “buongiorno” al Presidente del Consiglio Conte ci ha pensato subito il collega olandese Rutte che vede “poco meno del 50% di possibilità di raggiungere un accordo entro domenica”. Sul tavolo dei 27, due i temi che viaggiano a braccetto: il Bilancio comune pluriennale di oltre mille miliardi di euro per i sette anni compresi tra il 2021 e il 2027 e il Recovery Fund, ribattezzato da Ursula von der Leyen Next Generation EU, NGEU, il fondo da 750 miliardi (250 sotto forma di prestiti e 500 a fondo perduto) per uscire dalla recessione economica innescata dalla pandemia per disegnare un’Europa più forte, più verde ... Leggi su quifinanza

infoitinterno : Recovery Fund, vertice al via: trattativa già in salita, intesa resta miraggio - Ettore572 : RT @qui_finanza: Recovery Fund, vertice al via: trattativa già in salita, intesa resta miraggio Il Falco' Rutte pessimista su accordo: 'Poc… - qui_finanza : Recovery Fund, vertice al via: trattativa già in salita, intesa resta miraggio Il Falco' Rutte pessimista su accord… - galax64716705 : RT @RSInews: Un vertice tutto in salita Regna l'incertezza sul piano di salvataggio da 750 miliardi di euro che non piace a diversi Paesi d… - zazoomblog : Recovery Fund vertice al via: trattativa già in salita intesa resta miraggio - #Recovery #vertice #trattativa… -

Ultime Notizie dalla rete : Vertice salita Un vertice tutto in salita RSI.ch Informazione Scintille al vertice, trattativa in salita per l’Italia.

Parte in salita per l’Italia il vertice europeo di Bruxelles sul Recovery Fund. Dalle 10.25 di questa mattina, i leader sono bloccati in una interminabile discussione, destinata ad andare avanti nella ...

Un vertice tutto in salita

Il piano da 750 miliardi per il rilancio è sul tavolo del Consiglio europeo, ma la possibilità di raggiungere un accordo resta incerta. "Le differenze tra i leader europei sono molto grandi, non si pu ...

Parte in salita per l’Italia il vertice europeo di Bruxelles sul Recovery Fund. Dalle 10.25 di questa mattina, i leader sono bloccati in una interminabile discussione, destinata ad andare avanti nella ...Il piano da 750 miliardi per il rilancio è sul tavolo del Consiglio europeo, ma la possibilità di raggiungere un accordo resta incerta. "Le differenze tra i leader europei sono molto grandi, non si pu ...