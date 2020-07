Una sana e golosa colazione, soddisfa la gola e non intacca la linea! (Di venerdì 17 luglio 2020) Una sana e golosa colazione, soddisfa la gola e non intacca la linea! La colazione è il pasto più importante della giornata, questa vi permetterà di iniziare con tutte le energie di cui il vostro corpo ha bisogno. Ecco una ricetta per preparare un porridge con frutta fresca e frutta secca da servire a colazione. Credit foto Ingredienti per preparare la vostra colazione sana Per fare una colazione salutare e gustosa, avrete bisogno di: 250 ml di acqua 220 ml di latte 100 grammi di banana matura (circa 1 banana intera) 60 grammi di yogurt greco 40 grammi di fiocchi d’avena integrali 15 grammi di palline di cioccolato fondente 15 grammi di burro di arachidi 10 ... Leggi su pianetadonne.blog

nzingaretti : Dalle #Sardine nuove sfide per tutti e una nuova, sana boccata d'ossigeno che farà bene alla democrazia - marcodimaio : La potenza di un gesto: il presidente #Mattarella stringe la mano al presidente sloveno #Pahor alle foibe di… - NessunaGaranzia : Oggi il catastrofismo da PMS. Sarebbe ora di una sana menopausa, Signore. - Nadiavirtussina : 2/2 ....poi mi sono detta: 'perché mai devo privarmi di un social che fondamentalmente mi piace e che uso in una ma… - cuartero_daniel : RT @IlPrimatoN: Il prossimo 12 settembre andremo tutti a mangiare una pizza con @catlatorre. Perché? Scopritelo leggendo l'articolo https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Una sana Una sana e golosa colazione, soddisfa la gola e non intacca la linea! NonSoloRiciclo Miraggio public company

L’umore al governo è roba da «Abbiamo una public company!». Si osserva esultanza e sollievo davanti a quella che si considera la panacea per i mali esposti dal tragico crollo del Morandi. Non si sa se ...

Vandali da campagna elettorale: strappato il manifesto di una candidata di Ideabruzzo

Ideabruzzo, la lista civica guidata da Donato Marcotullio, che si è schierata a sostegno del candidato sindaco della Lega, Fabrizio Di Stefano, denuncia un atto vandalico ai suoi danni. "Nella sana c ...

L’umore al governo è roba da «Abbiamo una public company!». Si osserva esultanza e sollievo davanti a quella che si considera la panacea per i mali esposti dal tragico crollo del Morandi. Non si sa se ...Ideabruzzo, la lista civica guidata da Donato Marcotullio, che si è schierata a sostegno del candidato sindaco della Lega, Fabrizio Di Stefano, denuncia un atto vandalico ai suoi danni. "Nella sana c ...