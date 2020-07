Ultime Notizie Roma del 17-07-2020 ore 19:10 (Di venerdì 17 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale con informazione Buonasera dalla redazione al microfono giù Ferrigno europeo 2021 2027 ridotto a 1050 miliardi da 1074 cioè con una riduzione di 24 miliardi rispetto alla proposta avanzata dal presidente del consiglio e la tipa ha messo sul tavolo dal Danimarca durante la trattativa una cifra che anche gli olandesi sarebbero pronti a sottoscrivere che potrebbe essere un punto di mediazione ha fatto che la trattativa sul resto della partita c’è il recovery Fund accontenti tutte le parti punto intanto dice che la linea rossa italiana è che la risposta sia adeguata è perseguibile sarà una soluzione equilibrata auspica il ministro Gualtieri e aggiungono alla fine dello clown i consumi continuano a registrare un calo del 15,2% rispetto allo stesso mese del 2019 secondo un’analisi della ... Leggi su romadailynews

