TMW - Osimhen in bilico: il Liverpool accelera per il classe '98 (Di venerdì 17 luglio 2020) Victor Osimhen è più lontano dal Napoli. Lo scrive Tuttomercatoweb, che spiega come gli incontri in Sardegna, i summit, una trattativa che sembrava a un passo e poi lo stop. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : TMW - Osimhen in bilico: il Liverpool accelera per il classe '98 - TMW_radio : +++ Ultim’ora #Napoli +++ ??Complicazioni nell’affare #Osimhen. Nessuno sviluppo positivo nelle ultime 24 ore. L’ag… - TMW_radio : #Maracanà ?? Claudio #Onofri: '#Osimhen è un acquisto eccezionale. E' più completo di Milik, può giocare in più ruo… - TMW_radio : ??ULTIM'ORA #calciomercato?? #Lille, il dg Ingla: '#Osimhen al #Napoli, siamo alle battute finali. E' un rimpianto v… - alaimotmw : #Spezia il dg #Angelozzi a #TMW: “#Italiano piace a tanti ma può arrivare in Serie A con noi. #Bidaoui? Ha fatto a… -