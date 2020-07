Terribile in Sardegna: finisce sotto la mietitrebbiatrice, morte atroce per un 62enne (Di venerdì 17 luglio 2020) Incidente sul lavoro nel tardo pomeriggio di oggi a Burcei, nell’hinterland di Cagliari, dove un 62enne ha perso la vita in un modo Terribile. L’uomo, in base a quanto si apprende, è finito sotto la mietitrebbiatrice. La tragedia è avvenuta nelle campagne della cittadina dell’area metropolitana di Cagliari. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, sul posto stanno lavorando i carabinieri della Compagnia di Quartu che si stanno occupando dei rilievi. Il 62enne stava lavorando nel terreno quando per cause non accertate è finito sotto il mezzo agricolo. E’ subito scattato l’allarme e sul posto sono arrivati i militari e un’ambulanza del 118, ma ormai per per l’uomo non c’era più nulla da ... Leggi su meteoweb.eu

Nicola38888832 : @Alitalia cosa devo fare per poter contattare qualcuno? Numero verde staccato, numero a pagamento staccato numero d… - vivere_sardegna : “Cagliari, mia figlia cardiopatica si sente male: un’ora e mezzo di attesa al pronto soccorso, è stato terribile” - UnioneSarda : #Sardegna - #Elmas, terribile scontro all'incrocio: un ferito ricoverato in codice rosso - AgostinaGennari : @sary724209761 @CarAlt62 @MrsIdontknow23 Eravamo in Sardegna mi sono ustionata la signora che ci ospitava mi aveva… -

Ultime Notizie dalla rete : Terribile Sardegna Terribile in Sardegna: finisce sotto la mietitrebbiatrice, morte terribile per un 62enne Meteo Web Invasione di cavallette in Sardegna: sindaci chiedono stato di calamità

Sindaci e categorie economiche sarde hanno richiesto lo stato di calamità per contrastare la più terribile invasione di cavallette degli ultimi 70 anni. Un’altra calamità dopo quella dell’emergenza ...

Il tour "d’amore" di Cristian in Sardegna

Buzzelli, il ragazzo fanese che dopo la morte della mamma, ha deciso di girare l’Italia in bicicletta. Ora ha scritto un libro per raccontare.

Sindaci e categorie economiche sarde hanno richiesto lo stato di calamità per contrastare la più terribile invasione di cavallette degli ultimi 70 anni. Un’altra calamità dopo quella dell’emergenza ...Buzzelli, il ragazzo fanese che dopo la morte della mamma, ha deciso di girare l’Italia in bicicletta. Ora ha scritto un libro per raccontare.