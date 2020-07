“Salvini torna in Puglia”, ma viene citata Matera in Basilicata: precisazioni sull’annuncio (Di venerdì 17 luglio 2020) Salvini sui social è uno dei personaggi più discussi del momento, anche in riferimento ad alcuni appuntamenti che lo vedranno protagonista nelle prossime ore in Puglia. Dopo aver sollevato un polverone con le sue uscite su Orlando dopo il nubifragio di Palermo, come avete osservato anche nella giornata di ieri, ci sono alcune precisazioni da fare a proposito della menzione di Matera (famosa località in Basilicata) tra i vari appuntamenti del suo tour in Puglia. Vediamo dunque cosa si dice sui social in queste ore su una questione decisamente singolare. Salvini torna in Puglia, ma la Lega cita Matera Cerchiamo dunque di analizzare il post della Lega, ancora disponibile su Facebook. Il testo, nel suo scorcio iniziale, sembra molto chiaro: “MATTEO SALVINI ... Leggi su bufale

