Roma con Cannes nel segno del Capitano (Di venerdì 17 luglio 2020) A Roma come a Cannes, ma soprattutto Roma per (la) Roma. Magie di Antonio Monda che si appresta a dirigere la quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma in programma – Covid19 permettendo – dal 15 al 25 ottobre prossimi. Location, l’immancabile l’Auditorium Parco della Musica, nel quartiere Flaminio, “nel massimo rispetto delle norme e accorgimenti imposti dal governo”, ci precisa il direttore artistico durante una colazione online, arrivato da New York e oggi finalmente ‘libero’ dopo quindici giorni di quarantena. “È una strada molto più in salita del solito”, ci spiega, “non sarà la stessa cosa, ma è importante riuscire a farla”. “Il momento che abbiamo vissuto e che viviamo è ... Leggi su huffingtonpost

virginiaraggi : Autostrade per l'Italia torna in mano pubblica. Una vittoria dei cittadini italiani. Il pubblico può funzionare ben… - fanpage : 'Finalmente a Roma si denuncia. Appoggiamo tutti quelli che lo fanno, lo facciamo con il favore della luce e con il… - MatteoBarzaghi : Inter confermata assenza Lukaku. Conte non lo rischia. Il belga è rimasto a Milano ad allenarsi e proverà ad esserc… - DODO_from_roma : RT @Apndp: E bravo #Giggino #cassomortaro #M5s,che faceva la guerra agli #F35.Ora,visti gli affari con #Egitto(2 mld eu per 2 fregate milit… - LorenzoMiglior1 : RT @giulianadipillo: Le bellezze del #XMunicipio raccontate con l'utilizzo di due #app, più vendute al mondo e tradotte in sette lingue e v… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma con Coronavirus, a Roma 11 nuovi casi di cui 9 dal Bangladesh: 14 in totale nel Lazio. I dati del 17 luglio RomaToday Malagrotta 2, Raggi incalzata da una cittadina rompe il silenzio sulla discarica: "Tutta colpa del piano rifiuti regionale"

L'unico modo per scongiurare l'ipotesi di una discarica nella Valle Galeria è cambiare il piano rifiuti della Regione Lazio. A dirlo, passando nuovamente la palla nel campo dell'avversario politico Ni ...

Scieri: Gup militare, ministero parte civile e responsabile

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Avrà un doppio ruolo, di parte civile e responsabile civile, il ministero della Difesa nell'udienza preliminare davanti al Gup militare di Roma per il procedimento sulla morte ...

L'unico modo per scongiurare l'ipotesi di una discarica nella Valle Galeria è cambiare il piano rifiuti della Regione Lazio. A dirlo, passando nuovamente la palla nel campo dell'avversario politico Ni ...(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Avrà un doppio ruolo, di parte civile e responsabile civile, il ministero della Difesa nell'udienza preliminare davanti al Gup militare di Roma per il procedimento sulla morte ...