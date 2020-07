Roberto Gualtieri: «Non ci sarà la reintroduzione dell’Imu sulla prima casa» (Di venerdì 17 luglio 2020) «Non ci sarà la reintroduzione dell’Imu sulla prima casa, e non ci sarà nessun meccanismo che porterà all’aumento della tassazione locale e delle addizionali». Lo ha assicurato durante un collegamento con il XVIII Congresso delle Autonomie Locali Italiane il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Parlando della riforma fiscale, Gualtieri ha inoltre assicurato che l’obiettivo principale è «la riduzione della pressione fiscale sul lavoro attraverso il contrasto a evasione ed elusione». «L’Italia è un Paese aperto agli investitori internazionali. Basta leggere quei giornali dove alcuni commentatori un po’ frettolosi esprimono preoccupazione e si parla di forti interessi ... Leggi su linkiesta

gualtierieurope : L’accordo su #Autostrade per l’Italia è un grande risultato per il Paese e i cittadini, frutto della determinazione… - gualtierieurope : I dati #Eurostat sono incoraggianti perché confermano il forte rimbalzo della #produzioneindustriale italiana in ma… - gualtierieurope : Il signor Valerio ci teneva ad onorare la scommessa fatta subito dopo il lockdown ed è con vero piacere che sono qu… - Tony_studio1 : RT @VittorioDeSant7: Roberto Gualtieri inguaia Conte: 'Il governo non ha mai escluso l'utilizzo del Mes'. La trattativa sul Recovery F... h… - Unpodiqya : Ma questo qui non è meglio rimetterlo dove era tra Giulio Cesare, Annibale, Cleopatra che potrebbe fagli beneRobert… -