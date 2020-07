Retroscena Blogo: Daydreamer non finirà a settembre (Di venerdì 17 luglio 2020) E' un vero e proprio fenomeno, probabilmente annunciato visti i precedenti ma comunque capace di far parlare di sé in questa estate televisiva. E' Daydreamer-Le ali del sogno, la serie tv turca che arrivata nel pomeriggio di Canale 5 da poco più di un mese, ha subito conquistato il pubblico italiano.L'esordio aveva già segnato un numero altissimo: 2.859.000 telespettatori (share del 20,7%). Effetto curiosità, certo, ma i numeri non si sono allontanati poi così tanto nelle settimane a venire. Basti pensare che nella settimana in corso la serie veleggia intorno ai 2,5 milioni di telespettatori di media, con un picco di 2,7 milioni nella puntata di martedì scorso, ed uno share sempre intorno al 22%. Daydreamer è un successo: Maria De Filippi deve preoccuparsi? La ... Leggi su blogo

Retroscena Blogo: Daydreamer non finirà a settembre

Mediaset non manderà in onda tutte le puntate di Daydreamer, la soap turca con Can Yaman, entro settembre, ma deve ancora decidere che farne degli episodi rimanenti di quello che è a breve diventato u ...

