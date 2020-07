“Resistance – La voce del silenzio” dal 23 giugno in esclusiva sulle migliori piattaforme digitali (Di venerdì 17 luglio 2020) RESISTANCE LA voce DEL SILENZIO un film di JONATHAN JAKUBOWICZ con JESSE EISENBERG CLÉMENCE POÉSY MATTHIAS SCHWEIGHÖFER FÉLIX MOATI GEZA ROHRIG BELLA RAMSEY EDGARD RAMIREZ ED HARRIS DISTRIBUITO DA VISION DISTRIBUTION e CLOUD 9 FILM DAL 23 giugno IN esclusiva sulle migliori piattaforme digitali: SKY PRIMAFILA PREMIERE – APPLE TV – CHILI – GOOGLE PLAY – INFINITY TIM VISION – RAKUTEN TV – CG ENTERTAINMENT – THE FILM CLUB RESISTANCE – L A voce DEL SILENZIO, scritto e diretto da Jonathan Jakubowicz, è disponibile dal 23 giugno (distribuito da Vision Distribution e Cloud 9) sulle maggiori ... Leggi su romadailynews

LongTakeIt : IN STREAMING ???? Disponibile on demand #Resistance - La voce del silenzio, tentativo maldestro di raccontare la par… -

Ultime Notizie dalla rete : “Resistance voce