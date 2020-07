Quando Ferruccio Sansa diceva che con Di Maio il M5S era diventato un partito di destra (Di venerdì 17 luglio 2020) L’accordo appena trovato rischia di traballare. Il Movimento 5 Stelle e il partito Democratico sembravano aver trovato un punto di unione per il candidato unico di una coalizione per tentare nella (difficile) impresa di sconfiggere Giovanni Toti alle prossime elezioni Regionali in Liguria. La convergenza è arrivata attorno al nome del giornalista Ferruccio Sansa, ma come riporta questa mattina La Repubblica, si tratta di una scelta che non ha trovato tutti d’accordo. Alcuni retroscena, infatti, parlano della delusione (mista a rabbia) espressa da Luigi Di Maio e Beppe Grillo che ricordano come il cronista non abbia mai lesinato critiche al M5S. Ma non è andato mai leggero neanche nei confronti del PD. LEGGI ANCHE > Per Briatore in Italia «servirebbe una bella Troika» invece ... Leggi su giornalettismo

deman20181 : @StefanoFassina @ferruccio_sansa @pdnetwork @Mov5Stelle Scusa ,tu ,tra i tre dove ti collochi? Perche quando parli… - 7m70 : @albertoinfelise @ferruccio_sansa Vediamo cosa dirà in campagna elettorale, ma gli riconosco di aver scritto editor… - fnicodemo : RT @albertoinfelise: Sono amico di @ferruccio_sansa da quando eravamo ragazzi. Sono quindi contento per lui per quel che si appresta a far… - swamilee : RT @albertoinfelise: Sono amico di @ferruccio_sansa da quando eravamo ragazzi. Sono quindi contento per lui per quel che si appresta a far… - Litalia15334991 : RT @AmataSalvo: Lecchi il culo oggi, lecchi il culo domani, fin quando ti offrono una poltrona ?????? E bravo @ferruccio_sansa -