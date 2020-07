Psg, Leonardo: «Meunier scorretto, via per soldi» (Di venerdì 17 luglio 2020) Leonardo, direttore sportivo del Psg, ha parlato dell’addio di Thomas Meunier Leonardo, direttore sportivo del Psg, in una intervista a Le Parisien ha spiegato i motivi dell’addio di Thomas Meunier; trasferitosi a costo zero al Borussia Dortmund. soldi E STIPENDIO – «Per tutti i giocatori che erano in scadenza abbiamo portato avanti la stessa linea: prolungare per due mesi per completare le competizioni alle stesse condizioni del loro contratto. Thiago Silva, Eric Choupo–Moting e Sergio Rico si sono comportati perfettamente e hanno accettato le condizioni. Meunier, però, aveva già firmato con il Borussia Dortmund. Ha chiesto di ricevere per quei due mesi lo stesso stipendio che gli garantirà il Borussia. Ho chiamato ... Leggi su calcionews24

TuttoBundesliga : #Leonardo: 'I club tedeschi, in particolare @FCBayern, @BVB e @DieRotenBullen vanno a caccia dei nostri giovani. Qu… - RickSamimi : @RaeComm Leonardo & PSG? ?????????????????? - CalcioPillole : Passato dal #PSG al #BorussiaDortmund, Thomas #Meunier non ha lesinato critiche a #Leonardo, ds dei parigini: “Non… - sportli26181512 : Meunier attacca Leonardo: 'Non ho rifiutato nulla, voleva che giocassi gratis': Thomas Meunier, trasferitosi al Bor… - Reno46541709 : Leonardo quel homme ! @PSG_inside -

Ultime Notizie dalla rete : Psg Leonardo Meunier, che bordata a Leonardo: 'Niente proroga col PSG? Voleva che giocassi gratis...' Calciomercato.com Psg, Leonardo: «Meunier scorretto, via per soldi»

Leonardo, direttore sportivo del Psg, in una intervista a Le Parisien ha spiegato i motivi dell’addio di Thomas Meunier; trasferitosi a costo zero al Borussia Dortmund. SOLDI E STIPENDIO – «Per tutti ...

Il PSG mette gli occhi su una stella del Manchester United

Impegnato nella corsa alla Champions League, il Manchester United si trova a fare i conti anche con l’interesse di diversi top team nei confronti dei suoi giocatori più importanti. Tra questi vi è Mar ...

Leonardo, direttore sportivo del Psg, in una intervista a Le Parisien ha spiegato i motivi dell’addio di Thomas Meunier; trasferitosi a costo zero al Borussia Dortmund. SOLDI E STIPENDIO – «Per tutti ...Impegnato nella corsa alla Champions League, il Manchester United si trova a fare i conti anche con l’interesse di diversi top team nei confronti dei suoi giocatori più importanti. Tra questi vi è Mar ...