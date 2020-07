Pescara-Frosinone 1-1, Nesta rimane in zona playoff (Di venerdì 17 luglio 2020) Oggi 17 Luglio 2020 alle ore 18:45 nello Stadio Adriatico si è disputata la partita di Serie B Pescara-Frosinone finita con un pareggio. I padroni di casa vanno sopra con la superba punizione di Memushaj a fine primo tempo, poi Novakovic pareggia appena entrato: per il Pescara è il terzo pari di fila. All’Adriatico Pescara e Frosinone si fermano a vicenda sull’1-1: gli abruzzesi vanno a quota 42 punti, abbastanza al sicuro dalla zona calda. Mentre i laziali (ora a 53) non raggiungono la quarta piazza, occupata dal Pordenone, ma rimangono in zona playoff. Pescara-Frosinone: Formazioni Pescara: (3-4-2-1) Fiorillo, Bettella, ... Leggi su sport.periodicodaily

