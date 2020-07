MotoGp – FP2 Jerez, Marquez scherza: “caduta strana. Caldo? Temperature spagnole, le sopporto” (Di venerdì 17 luglio 2020) Una caduta, senza conseguenze, e un quarto posto per Marc Marquez nelle FP2 del Gp di Jerez. Il pilota spagnolo nel post gara analizza, con il sorriso, il pomeriggio sulla pista iberica: “questa mattina abbiamo lavorato abbastanza bene. Abbiamo fatto un giro veloce perchè al mattino è più facile. Pomeriggio abbiamo iniziato a giocare un po’ con la moto, con il set-up che ad ogni uscita era diverso. Così è difficile, crea confusione, ma è importante per capire cosa va bene o male. Domani ripartiamo con ciò che è andato bene. Caduta? È stata strana, devo prendere l’abitudine di mettere il gomito e sollevarla come l’anno scorso. Ha subito fatto un salto la gomma davanti, non so perchè, è stata una caduta strana. Ma ... Leggi su sportfair

