Matthias Egger lascia la presidenza della Task Force Covid-19 (Di venerdì 17 luglio 2020) L'epidemiologo rimarrà comunque nell'unità d'intervento. Gli subentrerà l'attuale vicepresidente. Leggi su media.tio.ch

BERNA - L'epidemiologo bernese Matthias Egger lascia alla fine di luglio la presidenza della Task Force Covid-19 della Confederazione. Gli subentrerà l'attuale vicepresidente Martin Ackermann. Egger, ...In un’intervista al Sonntagsblick il capo della task force nazionale Covid-19 Matthias Egger si è detto preoccupato per il crescente numero dei casi in Svizzera ipotizzando un aumento repentino dei co ...