Lianne La Havas – Recensione Album (Di venerdì 17 luglio 2020) Lianne La Havas – Recensione Album Sono passati otto anni da quando Lianne La Havas ha pubblicato il suo Album di debutto, “Is Your Love Big Enough?”, ma sembra che ancora oggi l’artista sia un’emergente nell’ambiente musicale. Ora è tornata con il suo omonimo Album e dimostra di essere maturata grazie ad un suono più maturo e all’utilizzo della sua voce perfetta. Oltre a scrivere, produrre e cantare, l’artista è una grande chitarrista, e questa sua dote la si può notare, anzi ascoltare in canzoni come “Green Papaya” e “Can’t Fight”. Nella prima canzone, la chitarra è dolce in quanto fa da sottofondo ad un nuovo amore, mentre in ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

314rodrigues : ansiosissimo pelo album da lianne la havas - DANILOPIZZORNO : RT @RadioCapital_fm: Per tutta la settimana in #Vibe con @massimo_oldani ascolteremo in anteprima le tracce del nuovo album di Lianne La Ha… - pasdan1963 : RT @RadioCapital_fm: Per tutta la settimana in #Vibe con @massimo_oldani ascolteremo in anteprima le tracce del nuovo album di Lianne La Ha… - RadioCapital_fm : Per tutta la settimana in #Vibe con @massimo_oldani ascolteremo in anteprima le tracce del nuovo album di Lianne La… - swimmerpg : gran pezzo amici! Bittersweet di Lianne La Havas -

Ultime Notizie dalla rete : Lianne Havas Cosa succede se l’India incontra il Maghreb - Giovanni Ansaldo Internazionale