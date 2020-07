Il voto del Pd sulla Libia mostra come la realtà sia più forte degli slogan di partito (Di venerdì 17 luglio 2020) Premessa: il rifinanziamento delle missioni estere compreso il sostegno alla Guardia Costiera della Libia votato ieri dalla Camera è quanto mai giusto, anzi, necessario. Per due grosse ragioni: la prima è che si tratta di uno dei pochi strumenti che abbiamo in mano per cercare di controllare i flussi migratori lungo quella rotta. Il secondo è che se l'Italia avesse deciso per un passo indietro il nostro posto sarebbe stato preso da altri paesi, pronti ad estendere i loro interessi sulla zona. Uno su tutti la Turchia, con tutte le conseguenze politiche del caso (basta guardare le minacce di Erdogan verso l'Europa per quanto riguarda i migranti che si muovono lungo la linea balcanica).Ci sono però delle considerazioni politiche che il voto di ieri ci porta a fare.Com'era bello, facile e divertente attaccare ... Leggi su panorama

