Il Pd appoggia Sansa. Ma chi appoggia il Pd?

A volerla vedere con gli occhi dei maliziosi che frequentano i corridoi del Nazareno, verrebbe da sbrigare la faccenda in poche righe, “ché questa – dicono – è una manovra allestita da Orlando per ...

Prove di nuovo Ulivo in Liguria e Puglia (ma il destracentro corre)

La candidatura del giornalista del Fatto Ferruccio Sansa nasce anche per l'emergenza totale che investe i liguri (tra crisi Cosco al porto genovese e crollo del ponte). In Puglia Michele Emiliano è gi ...

