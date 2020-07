Il Como sogna in grande: primo contatto per acquistare Mario Balotelli (Di sabato 18 luglio 2020) Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Como avrebbe avviato un primo contatto per acquistare Mario Balotelli Operazione difficile, ai limite dell’impossibile come giudicato dallo stesso Gianluca Di Marzio ma il Como sta tentando l’acquisto di Mario Balotelli per la prossima stagione. La società ha già avviato un primo contatto con l’attaccante attualmente in forza al Brescia. La proprietà indonesiana sarebbe disposta ad accettare la richiesta economica di Balotelli. Un unico grande ostacolo è rappresentato dalla categoria in cui il Como milita, ossia la Serie C. Operazione quasi impossibile ma il club ... Leggi su calcionews24

Un unico grande ostacolo è rappresentato dalla categoria in cui il Como milita, ossia la Serie C. Operazione quasi impossibile ma il club lombardo ci prova e sogna in grande.

