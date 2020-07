Don Balon: la Lazio è sulle tracce di Quintero (Di venerdì 17 luglio 2020) Il centrocampista del River Plate Juan Fernando Quintero sarebbe finito nel mirino della Lazio. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Don Balon, il talento colombiano classe 1993 avrebbe catturato le attenzioni del direttore sportivo Igli Tare per la società biancoceleste. Quintero ha già avuto un’esperienza in Serie A nella stagione 2012-2013 con la casacca del Pescara. Dopo la parentesi italiana, il talento di Medellin è passato al Porto e dunque al Rennes, prima di fare ritorno in patria all’Independiente Medellin. Quintero potrebbe quindi giocare in Champions con la Lazio. Foto: Quintero River Plate Twitter L'articolo Don Balon: la Lazio è sulle ... Leggi su alfredopedulla

sportli26181512 : “La Lazio segue Quintero del River Plate”: Dalla Spagna, il portale Don Balon, mette i biancocelesti interessati al… - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ?? #Juventus - Clamoroso dalla Spagna (Don Balon): #Higuain e #Aguero offerti al Real Madrid ?? #CMITmercato https://t… - RConte90 : @calciomercatoit Ma perche' continuate a riportare 'notizie' di Don Balon che spara cazzate a caso? - calciomercatoit : ?? #Juventus - Clamoroso dalla Spagna (Don Balon): #Higuain e #Aguero offerti al Real Madrid ?? #CMITmercato - infoitsport : Don Balon: 'Kanté-Tonali, accordo tra Inter e Real Madrid. Ecco il piano' -