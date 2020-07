Dl Rilancio: cig, smart working e congedi, cosa cambia (Di venerdì 17 luglio 2020) Con l’ok definitivo del Senato, il decreto Rilancio con le sue tante misure per imprese e famiglie è diventato legge. Dalla cig allo smart working e ai congedi, il provvedimento prevede interventi da 55 miliardi di euro per tamponare gli effetti economici dell’emergenza coronavirus. In particolare per imprese, lavoratori con partite Iva e dipendenti, famiglie e associazioni del terzo settore introducendo, fra gli altri, l’estensione alle seconde case del superbonus al 110%, gli incentivi per l’acquisto di auto Euro 6, l’aumento dei fondi per le scuole paritarie, lo slittamento di un mese dei congedi per i genitori e l’anticipo della cassa integrazione prevista per l’autunno. Cassa integrazione e contratti a termine Le 4 settimane di Cig-Covid ... Leggi su quifinanza

E’ finalmente legge il Decreto Rilancio, il maxi pacchetto di misure dal valore di 55 miliardi di euro, quasi come due finanziarie, che ha appunto l’obiettivo di rilanciare il Bel Paese dopo la gravis ...

Dalla proroga dei congedi e della cig al superbonus, dal tax credit vacanze agli incentivi auto: è legge il decreto Rilancio con la maxi manovra da 55 miliardi messa in campo dal governo per fronteggi ...

