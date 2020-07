Biodigestore, Castiglione (FdI): “Bisogna salvaguardare i territori” (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“salvaguardare le nostre peculiarità e difendere il nostro territorio. Dobbiamo partire da qui. Per questo motivo scendiamo in campo per la battaglia contro il Biodigestore di Chianche. In questi anni l’Irpinia ha patito le scelte sbagliate della politica, scelte che vengono da lontano e che noi trentenni stiamo pagando: è arrivato il momento di dire basta e di contrastare visioni politiche che mortificano il territorio”. Così Alessia Castiglione, vice coordinatore regionale di Fratelli d’Italia. “L’Irpinia ha un’altra vocazione, – dice Castiglione – occorre al più presto riscoprire la vera autenticità della nostra terra e valorizzarla. Siamo consapevoli di una cosa: l’emergenza rifiuti è ... Leggi su anteprima24

