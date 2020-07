USA, in calo scorte e vendite industriali a maggio (Di giovedì 16 luglio 2020) (Teleborsa) – Diminuiscono le scorte e vendite dell’industria in USA. Nel mese di maggio, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, per le scorte si è registrato un calo del 2,3% a 1.933,7 miliardi di dollari, dopo il -1,4% del mese precedente. Su base annua si è verificata una discesa dell’1,4%. Nello stesso periodo le vendite sono calate dell’1,6% su base mensile, attestandosi a 1.284,3 mld di dollari. Su anno si registra un calo dell’11,8%. La ratio scorte/vendite si è attestata all’1,51. A maggio 2019 era pari all’1,40. Tale dato misura quanti mesi sono necessari a un’azienda per esaurire completamente le proprie ... Leggi su quifinanza

L’indice Philadelphia Fed, relativo all’attività manifatturiera del distretto della Federal Reserve Bank di Philadelphia, a luglio è sceso a +24,1 punti dai +27,5 di giugno, ma risultando superiore ...

USA, PhillyFed in luglio

pari a 24,1 punti, in calo rispetto al precedente 27,5 punti (la previsione era 20 punti).

L'indice Philadelphia Fed, relativo all'attività manifatturiera del distretto della Federal Reserve Bank di Philadelphia, a luglio è sceso a +24,1 punti dai +27,5 di giugno, ma risultando superiore alle attese (20 punti).