Un’opera disegnata da Banksy nella metro di Londra è stata cancellata dai pulitori (Di giovedì 16 luglio 2020) Un’opera disegnata da Banksy, probabilmente il più famoso street artista al mondo, in una carrozza della metropolitana di Londra è stata cancellata dai pulitori. Secondo quanto raccontato da una fonte anonima a BBC l’opera sarebbe stata cancellata per errore, ma il Transport for Leggi su ilpost

ilpost : Un’opera disegnata da Banksy nella metro di Londra è stata cancellata dai pulitori - RobertCorrad : RT @theHand71: Un’opera scritta da Roberto Corradi e disegnata da The Hand con la prefazione di Piero Pelù. Un libro che non tratterà il ma… - theHand71 : Un’opera scritta da Roberto Corradi e disegnata da The Hand con la prefazione di Piero Pelù. Un libro che non tratt… -

Ultime Notizie dalla rete : Un’opera disegnata Akira svelati i primi dettagli della nuova edizione Planet Manga AFNews