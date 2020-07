Twitter blocca gli account dei vip dopo un attacco hacker: colpiti Obama, Biden, Bezos e Gates (Di giovedì 16 luglio 2020) hackerati gli account Twitter di personaggi di alto profilo, dall’ex presidente Barack Obama a Joe Biden, dal Ceo di Tesla Elon Musk al patron di Amazon Jeff Bezos e fino al fondatore di Microsoft Bill... Leggi su feedpress.me

Ultime Notizie dalla rete : Twitter blocca ++ Twitter blocca account verificati, non si può twittare ++ ANSA Nuova Europa Attacco hacker a Twitter, rubati i profili di Bezos, Musk e Gates. Coinvolti anche l’ex presidente Usa Obama e il rivale di Trump Joe Biden

Twitter sotto attacco per una maxi truffa

NEW YORK - Ore di enorme difficoltà per Twitter: il social media è stato vittima di un attacco hacker su larga scala che ha colpito i profili di numerosi account di rilievo. Da Elon Musk a Bill Gates, ...

