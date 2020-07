Traffico Roma del 16-07-2020 ore 17:30 (Di giovedì 16 luglio 2020) Luceverde Roma non trovarti dalla redazione resta decisamente trafficato il raccordo anulare dove abbiamo rallentamenti e code in carreggiata interna a partire dal bivio per la Roma Firenze fino all’uscita alla rustica in carreggiata esterna code a tratti a partire dall’uscita Ostia Acilia fino alla Romanina sulla Salaria cose per Traffico intenso da piazza di Priscilla via dei Prati Fiscali a causa anche una riduzione di carreggiata in tangenziale corrida Corso Francia la Salaria quindi dall’uscita stazione Tiburtina al bivio per la Roma L’Aquila il tutto in direzione di San Giovanni altre cose dal vivo per la Prenestina viale Castrense incolonnamenti via dello Scalo di San Lorenzo sino all’imbocco per la tangenziale o sulla Casilina un incidente avvenuto ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : A Roma continua il programma #StradeNuove. Oggi siamo nella periferia sud est, in via Appia Pignatelli. Si tratta d… - virginiaraggi : Nei mesi scorsi il programma #StradeNuove aveva interessato le principali arterie di traffico della zona sud di Rom… - PLRomaCapitale : #Roma: Via Belmonte in Sabina e Via Rinaldo d'Aquino, #traffico rallentato per #incidente. Possibili chiusure tempo… - PLRomaCapitale : #Roma: Via Cesare Pascarella intersezione con Viale Trastevere, #traffico rallentato causa veicolo in avaria. - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2020 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 16-07-2020 ore 12:30 RomaDailyNews Roma abbraccia Palermo, tweet della Raggi: "Sono certa che la città saprà rialzarsi"

17:16Palermo a luci rosse: la passeggiata nel segno di eros, vizi, peccati e case chiuse 17:11Il sottopasso resta chiuso e bloccato, il VIDEO del giorno dopo 17:06Reddito di cittadinanza, lo percepisc ...

Euro falsi, arrestato anche nipote di Catherine Deneuve

Tra gli arrestati nell' operazione dei Carabinieri che ieri ha sgominato una banda internazionale specializzata nella produzione e traffico di monete false figura anche ed il nipote di Catherine Deneu ...

17:16Palermo a luci rosse: la passeggiata nel segno di eros, vizi, peccati e case chiuse 17:11Il sottopasso resta chiuso e bloccato, il VIDEO del giorno dopo 17:06Reddito di cittadinanza, lo percepisc ...Tra gli arrestati nell' operazione dei Carabinieri che ieri ha sgominato una banda internazionale specializzata nella produzione e traffico di monete false figura anche ed il nipote di Catherine Deneu ...