Torino-Genoa 3-0, i granata vedono la salvezza (Di giovedì 16 luglio 2020) Vittoria pesantissima per il Torino, che batte 3-0 il Genoa e si porta a 37 punti, otto in più della terz`ultima, il Lecce. La squadra che proprio nel prossimo turno affronterà il Genoa a Marassi in una sfida delicatissima. Decisive le reti di Bremer nel primo tempo su corner di Verdi, il raddoppio di Lukic con un gran destro e lo splendido tris di Belotti nella ripresa. Determinante anche la prestazione di Sirigu, autore di 3-4 parate importanti con la partita in bilico.Risultati 33esima giornata: Atalanta-Brescia 6-2, Bologna-Napoli 1-1, Milan-Parma 3-1, Sampdoria-Cagliari 3-0, Lecce-Fiorentina 1-3, Roma-Verona 2-1, Sassuolo-Juventus 3-3, Udinese-Lazio 0-0, Giovedì 16 luglio: Torino-Genoa 3-0, Spal-Inter (ore 21.45).Classifica: Juventus 77, Atalanta 70, Lazio 69, Inter 68, Roma ... Leggi su ilfogliettone

Gazzetta_it : #TorinoGenoa 3-0: Bremer, Lukic e Belotti a segno, Longo vede la salvezza - TorinoFC_1906 : ????MATCH DAY???? ??Serie A ??Genoa ??Stadio Olimpico 'Grande Torino' ??Torino ?Ore 19.30 ??SEMPRE FORZA TORO!?? #SFT - Gazzetta_it : Gol! Torino - Genoa 3-0, rete di Belotti A. (TOR) - mik4_5 : RT @CucchiRiccardo: Tre punti che valgono la salvezza per il #Torino. #Belotti da applausi. Per il #Genoa non è ancora finita però... se pe… - TorinoFCFeed : Torino-Genoa: Belotti devastante, Ansaldi non è al top -