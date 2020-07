Summer Game Fest: domani l’Hands-On del DualSense di PS5! (Di giovedì 16 luglio 2020) Ecco a voi il DualSense per la prima volta dal vivo, domani alla Summer Game Fest arriverà il primo Hands-On del nuovo pad di PS5! Fino ad ora avevamo Sony ci aveva mostrato il suo nuovo pad solamente attraverso dei render ufficiali. Finalmente però possiamo vedere per la prima volta nel video che vi lasciamo qui sotto, il DualSense dal vivo. Lo possiamo vedere tenuto in mano da Geoff Keighley in persona, che annuncia il primo Hands-On del pad domani in un evento dedicato. L’evento si inserirà all’interno della cornice che ci sta accompagnando in questa lunga estate di annunci, il Summer Game Fest. Hands-On del DualSense di PS5, ecco quando vedere ... Leggi su tuttotek

PS5: il controller DualSense sarà mostrato domani 17 luglio, ecco il primo video 10

