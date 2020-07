Spal-Inter: Gagliardini gol a porta libera, assist di Young (VIDEO) (Di giovedì 16 luglio 2020) Arriva addirittura il poker nerazzurro al Paolo Mazza di Ferrara. Non si ferma la formazione di Conte che domina contro l’ultima forza del campionato e al 73′ minuto trova anche il quarto gol dell’incontro. Lo 0-4 è a firma di Gagliardini che a porta libera non può far altro che depositare il pallone in rete: facile anche l’assist di Young con la difesa avversaria immobile. Leggi su sportface

