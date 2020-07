Riccardo Scamarcio: nozze segrete e cicogna in arrivo (Di giovedì 16 luglio 2020) Primo figlio in arrivo per Riccardo Scamarcio, che archiviati gossip (con Clizia Incorvaia) e la lunga storia d’amore con Valeria Golino, pare si sia anche sposato in gran segreto con Angharad Wood. cicogna in arrivo e nozze segrete per Riccardo Scamarcio. L’ex compagno storico di Valeria Golino, secondo quanto riportato dal settimanale Diva e donna, in edicola, si sta preparando a diventare papà. La fidanzata, o moglie, vistoArticolo completo: Riccardo Scamarcio: nozze segrete e cicogna in arrivo dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

PaginaNuova : la REPUBBLICA - Riccardo Scamarcio diventa padre, primo figlio da Angharad Wood - AndriaLiveIt : #Andria Riccardo Scamarcio presto padre? - infoitcultura : Chi è Angharad Wood, madre del primo figlio di Riccardo Scamarcio - infoitcultura : Riccardo Scamarcio papà: un figlio dalla compagna Angharad Wood - infoitcultura : Riccardo Scamarcio diventa papà per la prima volta: la compagna all'ottavo mese -