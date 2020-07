Quando il Covid fa smettere di fumare (Di giovedì 16 luglio 2020) Un'indagine mostra che più di un milione di britannici avrebbe smesso di fumare nel corso del 2020 Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : Quando Covid Coronavirus, prime risposte positive dal vaccino di Oxford La Stampa Coronavirus, 17 nuovi casi in Sicilia: 14 sono i migranti di Pozzallo

Sono 17 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia: 14 sono i migranti pakistani contagiati a Pozzallo. I contagi "locali" sono quindi 3. In totale i contagiati dall'inizio ...

Coronavirus in Liguria, aumentano gli ospedalizzati: tre nuove vittime registrate

GENOVA - Sono 1.1630 gli attuali positivi al Coronavirus in Liguria ... Liguria Sonia Viale in un post su facebook riporta i dati del ministero della salute per quanto riguarda la Ligiria: "Il report ...

