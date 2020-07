Previsioni Meteo Toscana: domani giornata instabile e variabile (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. Oggi in mattinata sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio moderato sviluppo di nuvolosità cumuliforme sulle zone interne e sui rilievi associata a locali rovesci o brevi temporali, in particolare sulle zone collinari centro-meridionali. Venti: deboli a regime di brezza. Mari: fra poco mossi e mossi in particolare sul settore settentrionale. Temperature: stazionarie o in leggero calo le massime sulle zone meridionali. domani giornata instabile e variabile; inizialmente poco nuvoloso ma con rapido aumento della nuvolosità dal ... Leggi su meteoweb.eu

alexssandropls : RT @3BMeteo: ??? Previsioni #meteo su @radiokisskiss al #PippoPeloShow Diverse zone vedranno rovesci pomeridiani @pelopippo - TgrRaiFVG : #BuongiornoATutti, ecco le previsioni @meteo_fvg dell’@ARPAFVG per la giornata odierna. - remeteo : Previsioni aggiornate: - Susy_1968 : RT @amtoscana: Previsioni meteo Toscana - 16/07/2020 08:00 - LAMMA - - Vittoria_Tonino : E anche oggi il meteo le previsioni le azzecca domani -