Perché non abbiamo bisogno delle web tax (Di giovedì 16 luglio 2020) (Foto: Brian Lawless/PA Images via Getty Images)La Commissione Europea ha le armi spuntate contro i colossi digitali. La Corte di giustizia dell’Unione ha infatti annullato la condanna con cui quattro anni fa Bruxelles, nel giubilo generale, aveva imposto ad Apple di pagare 13 miliardi di euro di tasse non versate all’Irlanda, imponendo al paese di recuperarle. Cosa che il governo di Dublino non si è sognato di fare per quasi un lustro. Secondo il Tribunale del Lussemburgo, infatti, “la Commissione ha sbagliato a dichiarare che Apple ha avuto un vantaggio selettivo e quindi, per estensione, un aiuto di Stato”. Aggiungendo che la Commissione avrebbe dovuto dimostrare che il reddito rappresentava il valore delle attività realmente portate avanti dalle filiali irlandesi. Insomma, per la Corte quella tassazione non costituisce un ... Leggi su wired

trash_italiano : Io che non mi accorgo del #WhatsAppDown perché tanto non mi scrive nessuno comunque - matteosalvinimi : Come Lega ci opporremo dentro e fuori al Parlamento perché gli italiani non vengano tenuti sotto sequestro per altr… - ItaliaViva : Ma non è forse la morte della politica fare le riforme con coraggio e avere il coraggio delle scelte solo quando si… - svnshinelouiis : non posso andare da Harry perché a febbraio sarò impegnata a seguire Louis in giro per l'Europa, funny isnt it - bianca_log : RT @altemaree: Oltre al fatto che mi ha fatto credere, e chi mi conosce lo sa ,che quel voto fossi io, fosse il mio valore, fosse quanto va… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché non Perché a Conte non conviene fare il grillino. Lo spiega Bianco Formiche.net