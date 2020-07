Per Briatore in Italia «servirebbe una bella Troika» invece di un «governo anti imprenditore» (Di giovedì 16 luglio 2020) «Abbiamo un governo anti imprenditore, anti agevolazioni per i lavoratori, anti Turismo». Questa è l’opinione di Flavio Briatore che, senza mezzi termini, attacca l’esecutivo. Anche sui ministri non ci va leggero, definendoli coloro che «stanno trasformando l’Italia nel Paese delle piccole elemosine». L’accusa più grande che muove è quella di creare confusione: «Hanno destabilizzato un Paese e le grandi città sono vuote. Chi ha locali come me non ha regole certe, non sa quando riaprire, e se mette la musica arrivano i vigili». Il governo «si è dimenticato dei giovani» I giovani e il loro divertimento sono stati dimenticati o, ... Leggi su giornalettismo

