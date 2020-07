Palinsesti Rai 2020/2021, Maria De Filippi condurrà un programma in prima serata! Ufficializzate le date in cui andrà in onda il Festival di Sanremo (Di giovedì 16 luglio 2020) La prossima stagione televisiva Rai è ormai definita e, dopo la presentazione di alcuni programmi Mediaset, anche i Palinsesti 2020/2021 della rete nazionale sono stati ufficializzati con graditi ritorni e inaspettate sorprese. Il direttore di Rai1, Stefano Coletta, ha confermato Amadeus al timone della prossima edizione di Sanremo. Al suo fianco, anche l’anno prossimo, troveremo Fiorello. La kermesse canora, però, non andrà in onda a febbraio, bensì dal 2 al 6 marzo, restrizioni permettendo. Il 17 dicembre, invece, Amadues si dedicherà a Sanremo Giovani, per scegliere i talenti che gareggeranno nella categoria Nuove Proposte. Tra le novità ci sarà anche AmaSanremo, che vedrà protagonisti i 20 giovani artisti ... Leggi su isaechia

IlContiAndrea : #PalinsestiRai, ecco le 10 grandi novità: dal trio che non ti aspetti (#MariaDeFilippi, #SabrinaFerilli,… - tvzoomitalia : Palinsesti Rai: la grande novità è la serata evento con Maria De Filippi @Raiofficialnews - RecensiamoMusic : #PalinsestiRai: tutte le novità musicali, #Sanremo2021 slitta dal 2 al 6 marzo - SuperGuidaTV : Palinsesti Rai 2020-2021, le serie tv che vedremo della nuova stagione televisiva #PalinsestiRai #Palinsesti #rai… - vetteclerc : RT @itsmwengo: Mediaset che rilegge i suoi palinsesti dopo aver visto quelli della Rai #PalinsestiRai -