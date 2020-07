Nubifragio a Palermo, il Prefetto: “Non ancora esclusa presenza vittime” (Di giovedì 16 luglio 2020) Palermo (ITALPRESS) – “Il sottopassaggio deve essere interamente prosciugato per escludere che ci possano essere ancora dei corpi. Su questo siamo in attesa, fiduciosi, perchè vorrà dire che tutte le persone sono riuscite a mettersi in salvo”. Lo ha detto il Prefetto di Palermo Giuseppe Forlani, ospite di un forum organizzato dall'Agenzia Italpress.“Le verifiche dei vigili del fuoco – ha aggiunto Forlani – si sono concentrate nel sottopasso in cui un testimone ha detto di avere visto delle persone. Il prosciugamento sta andando avanti, il livello delle acque si sta abbassando e anche l'attività di ricerca sta dando risultati incoraggianti perchè le auto che sono state estratte non avevano nessuno all'interno. Nel sottopassaggio, una volta liberato ... Leggi su iltempo

fanpage : Anche davanti a 2 morti per il nubifragio a #Palermo Salvini fa propaganda contro i migranti - MediasetTgcom24 : Violento nubifragio si abbatte su Palermo: gente nuota in strada #Palermo - poliziadistato : #15luglio a #Palermo in soccorso dei cittadini durante #nubifragio In questi scatti il nostro #essercisempre - lucydiamond88 : RT @aboubakar_soum: Profondo dolore per il nubifragio di #Palermo. Cordoglio per i familiari delle vittime e vicinanza alla comunità palerm… - BPolisciano : RT @anubi_matt: Nubifragio a #Palermo Roy Paci perde le staffe con #Salvini: 'Sei un miserabile sciacallo' #salvinisciacallo https://… -