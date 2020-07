Netflix: in secondo trimestre 10,1 mln di abbonati, Sarandos Ceo (Di giovedì 16 luglio 2020) San Francisco, 16 lug. (Adnkronos/Dpa) – Gli abbonati del colosso dello streaming Usa Netflix sono saliti a 10,1 milioni nel secondo trimestre. Un dato, questo, che ha deluso le attese del mercato. In borsa il titolo ha perso l’11%. Nel terzo trimestre Netflix punta a 2,5 milioni di nuovi abbonati. Ted Sarandos è stato nominato Ceo e sostituirà Reed Hastings.L'articolo Netflix: in secondo trimestre 10,1 mln di abbonati, Sarandos Ceo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

TV7Benevento : Netflix: in secondo trimestre 10,1 mln di abbonati, Sarandos Ceo... - STR1PBABY : devo cercare in streaming il primo del signore degli anelli perché netflix ha solo il secondo e il terzo ?? - irrebirra : secondo giorno di fine sessione, ho dormito tutto il giorno guardando netflix ?? - ComeLava : @vikientofu @here_forOt5 Dipende da cosa cerchi secondo me. I film alle volte ci sono dei mesi davvero belli altri… -

Ultime Notizie dalla rete : Netflix secondo Netflix grazie al lockdown batte le stime sui nuovi abbonati. Ma il titolo cede Il Sole 24 ORE Trimestrale Netflix, guidance deludente su crescita abbonati: titolo crolla

La trimestrale Netflix ha rivelato, subito dopo la chiusura di Borsa, i risultati economici relativi al secondo quarto del 2020, rivelando di aver mancato le attese degli analisti sull’EPS nonostante ...

Netflix: in secondo trimestre 10,1 mln di abbonati, Sarandos Ceo

San Francisco, 16 lug. (Adnkronos/Dpa) – Gli abbonati del colosso dello streaming Usa Netflix sono saliti a 10,1 milioni nel secondo trimestre. Un dato, questo, che ha deluso le attese del mercato. In ...

La trimestrale Netflix ha rivelato, subito dopo la chiusura di Borsa, i risultati economici relativi al secondo quarto del 2020, rivelando di aver mancato le attese degli analisti sull’EPS nonostante ...San Francisco, 16 lug. (Adnkronos/Dpa) – Gli abbonati del colosso dello streaming Usa Netflix sono saliti a 10,1 milioni nel secondo trimestre. Un dato, questo, che ha deluso le attese del mercato. In ...