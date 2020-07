Mercato piloti F1 – Perez svela: “Vettel in Racing Point? Io ho un contratto, ma mi ha cercato un altro team” (Di giovedì 16 luglio 2020) Annunciato il suo addio alla Ferrari a partire dal 2021, Sebastian Vettel è praticamente rimasto… a piedi. Il pilota tedesco, nonostante un ricco palmares e una grande esperienza ad alti livelli in Formula 1, non ha attualmente in mano alcun accordo con un’altra scuderia. Mark Thompson/Getty ImagesDa qualche giorno però si vocifera di un interessamento della Racing Point che vorrebbe portare il tedesco nel team. A farne le spese potrebbe essere Sergio Perez, forte però di un contratto triennale che lo dovrebbe ‘blindare’. Anche se lo stesso pilota messicano ha ammesso di essere stato cercato da un altro team: “credo di essere nel team, ho un contratto con Racing Point. Credo ... Leggi su sportfair

Il messicano del team Racing Point afferma di voler rimanere nel team di Silverstone, sebbene vi siano voci sul possibile arrivo di Vettel al suo posto, ma poi afferma: "Un team mi ha cercato, in ...

Il week end del GP di Ungheria di F.1 sulla pista dell'Hungaroring, sede della terza prova del mondiale 2020, si apre con una conferma di mercato. Con delle trattative ormai quasi definite per molti p ...

