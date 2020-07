Maria De Filippi sul figlio Gabriele: «In passato confesso di aver esagerato, poi un giorno lui…» (Di giovedì 16 luglio 2020) Si apre a confessioni inedite sul figlio Gabriele, Maria De Filippi, sempre piuttosto riservata su ciò che concerne la propria vita privata. Mamma apprensiva, almeno un tempo, Queen Mary ammette di aver persino esagerato con il giovane Costanzo, di cui non comprendeva alcuni comportamenti. Oggi più serena, ha svelato anche qualche particolare sulla fidanzata di Gabriele – conosciuta la scorsa estate – e sul suo approccio da ‘suocera’. Lo ha fatto sulle pagine del settimanale Oggi. Leggi anche >> Uomini e Donne settembre 2020, in onda solo due giorni a settimana: ecco perché Maria De Filippi sul figlio: «Non lo mettevo mai nelle condizioni di poter ... Leggi su urbanpost

3a1145ada7aa46a : RT @thediziclub: Dal 7 SETTEMBRE 2020 #DayDreamer andrà in onda dal lunedì al mercoledì, lasciando il giovedì ed il venerdì a Uomini & Donn… - BayYanlis_IRAN : RT @thediziclub: Dal 7 SETTEMBRE 2020 #DayDreamer andrà in onda dal lunedì al mercoledì, lasciando il giovedì ed il venerdì a Uomini & Donn… - theredpasta : Tristino perché non sono partito con le vacanze studio come medico ma comunque mi sono ritrovato a fare 118 campi e… - tuttouomini : Chi è il figlio di Maria De Filippi Gabriele età fidanzata e le parole della madre - - blancaswarovski : stamattina charlie si sente molto maria de filippi -