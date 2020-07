Maltempo Puglia: danni e disagi nel Salento (Di giovedì 16 luglio 2020) Un’improvvisa ondata di Maltempo ha provocato danni e disagi nel Salento. Le ore più critiche sono state quelle della notte scorsa e del primo mattino, quando si sono verificati allagamenti di scantinati e abitazioni in diversi comuni, tra cui Lecce, dove il sottopasso di viale Leopardi e’ stato completamente allagato dalla pioggia battente. I vigili del fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi. Non sono mancati gli incendi dovuti ai danni provocati dal Maltempo alle linee elettriche. Un rogo ha causato danni ingenti ad un capannone nella Zona industriale di Lecce.L'articolo Maltempo Puglia: danni e disagi nel Salento Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

CandelliAngelo : Maltempo, Coldiretti Puglia: estate in crisi, +22% bombe d’acqua nel 2020 - Canale189 : Maltempo, Coldiretti Puglia: estate in crisi, +22% bombe d’acqua nel 2020 - seidimassafra : Puglia: maltempo, possibili temporali fino a sera. Foggia, ieri nubifragio - Noi Notizie Data: 16/07/2020 06:30:00… - zazoomblog : Puglia: maltempo possibili temporali fino a sera tra foggiano e barese Primi acquazzoni ieri pomeriggio - #Puglia:… - NoiNotizie : #Puglia #meteo: #maltempo, possibili temporali fino a sera tra foggiano #Foggia e barese #Bari (foto: fonte polizia… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Puglia Puglia: maltempo, allerta per temporali tra foggiano e barese Noi Notizie Maltempo, Coldiretti Puglia: “Estate in crisi, +22% di bombe d’acqua nel 2020”

PUGLIA – Bombe d’acqua, grandine e vento forte nelle province di Foggia a Borgo Incoronata e Borgo Tavernola, Ortanova, Ordona, Stornara, Stornarella e Carapelle e a Lecce con epicentro a Campi Salent ...

Fulmini in Salento su Punta Palascìa: lo scatto è mozzafiato

Maltempo improvviso nelle scorse ore in tutta la Puglia. Dopo la bomba d'acqua che ha allagato Foggia, ieri sera il temporale ha raggiunto Bari, e in nottata il Salento, con violenti fulmini, lampi e ...

PUGLIA – Bombe d’acqua, grandine e vento forte nelle province di Foggia a Borgo Incoronata e Borgo Tavernola, Ortanova, Ordona, Stornara, Stornarella e Carapelle e a Lecce con epicentro a Campi Salent ...Maltempo improvviso nelle scorse ore in tutta la Puglia. Dopo la bomba d'acqua che ha allagato Foggia, ieri sera il temporale ha raggiunto Bari, e in nottata il Salento, con violenti fulmini, lampi e ...