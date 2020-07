Luisella Costamagna ad Agorà e Gianluca Semprini passa a Frontiere (Anteprima Blogo) (Di giovedì 16 luglio 2020) Piccolo cambio in corsa nel palinsesto della terza rete della televisione pubblica. Da queste colonne nei giorni scorsi vi avevamo dato la notizia della conduzione in coppia per la nuova edizione di Agorà. Nel programma giornalistico della terza rete sarebbero dovuti arrivare Luisella Costamagna e Gianluca Semprini, che andavano a sostituire Serena Bortone, nel frattempo approdata nel nuovo programma della Rete 1 del primo pomeriggio, Ogni mondo è paese. Gianluca Semprini condurrà Agorà con Luisella Costamagna su Rai3 (Anteprima Blogo) Nuova coppia alla conduzione del programma informativo del mattino di Rai3 Luisella ... Leggi su blogo

Non vedremo più Salvo Sottile a Mi Manda Rai3, rimpiazzato da Federico Ruffo. Luisella Costamagna, invece, erediterà la conduzione di Agorà dopo il passaggio della Bortone a Rai1. Email * Manteniamo i ...

Rai: il palinsesto ricco di novità per l'autunno 2020

Il palinsesto Rai è denso e ricco di novità da regalare al pubblico nel prossimo autunno A pochi giorni dalla presentazione dei palinsesti Rai, tantissime sono le anticipazioni su quelli che saranno i ...

