Live Torino-Genoa 1-0 Bremer di testa (Di giovedì 16 luglio 2020) Torino e Genoa aprono il programma del giovedì della 33esima giornata di Serie A, con un match di importanza fondamentale per entrambe le compagini. In pochi infatti avrebbero potuto... Leggi su ilmattino

Inter : ?? | FOTOGALLERY Tutte le foto della rimonta nerazzurra! ?? Guarda la gallery ?? - marinabeccuti : Live Torino-Genoa 1-0, primo tempo. 32' BREMER da angolo di Verdi - Torinogranatait : Live Torino-Genoa 1-0, primo tempo. 32' BREMER da angolo di Verdi - ftg_soccer : GOAL! Torino in Italy Serie A Torino 1-0 Genoa More live scores: - PaoloBMb70 : RT @SkySport: Inizia Torino-Genoa Segui il LIVE ? #TorinoGenoa Su Sky Sport Serie A ? #SkySerieA #SkySport -

Ultime Notizie dalla rete : Live Torino

28' Verdi ci prova su punizione, ma la palla finisce tra le braccia di Perin. 7' Adesso sta salendo di colpi il Genoa. Pinamonti colpisce di prima intenzione su cross di Iago Falque, ma Sirigu si fa t ...Torino Genoa streaming – Torino e Genoa tornano in campo per una sfida molto importante nella lotta per non retrocedere. I granata sono reduci dalla sconfitta di Milano contro l’Inter, mentre i rossob ...