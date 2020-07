Lite tra Tina Cipollari e Federico Fashion Style: cosa è successo? (Di giovedì 16 luglio 2020) Tina Cipollari non manca di polemizzare e discutere anche quando è lontano dalle telecamere, forse è proprio per questa sua spontaneità che il pubblico l’apprezza molto. Protagonista di un disaccordo apparente con Tina Cipollari niente meno che Federico Fashion Style, l’hair stylist del momento che miete successi nei suoi saloni ma soprattutto in tv. Diventato già da qualche anno il parrucchiere di moltissime vip che spesso accomuna alla gente comune che lui ama e apprezza allo stesso modo delle star della tv e spettacolo made in Italy Federico ha infastidito notevolmente Tina Cipollari. L’opinionista si è recata nel salone del suo amico per fare delle schiariture ... Leggi su quotidianpost

NicolaPorro : Il dibattito a #QuartaRepubblica si accende sull’efficacia dei #DecretiSicurezza dell’ex ministro #Salvini. Lo scon… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Autostrade, verso l’ingresso dello s… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Lite tra i commensali giallorossi, salta l’abbuffata delle Commissioni. Panico per il vo… - QuotidianPost : Lite tra Tina Cipollari e Federico Fashion Style: cosa è successo? - MariaLu91149151 : RT @Capezzone: +++Oggi su @laveritaweb+++ Lite tra i commensali giallorossi, salta l’abbuffata delle Commissioni. Panico per il voto sullo… -

Ultime Notizie dalla rete : Lite tra Firenze: lite tra stranieri a colpi di catena Imola Oggi Roma, lei vuole il divorzio, lui finge di volersi suicidare. Poi accade l’incredibile

E’ successo ieri nel primo pomeriggio, all’interno di un appartamento nel quartiere nomentano. Marito e moglie iniziano a discutere perché lei vuole il divorzio, la lite degenera e lui prima la insult ...

Ana Laura Ribas si racconta: "Se lavorassi in tv non avrei la credibilità per fare quello che faccio oggi. Mio fratello? Stava per morire di covid"

Risposta secca: è stata lei a lasciare la tv o hanno smesso di cercarla? Sono sincera: il telefono non ha mai smesso di squillare, sono io che ho smesso di rispondere. Quando ha smesso di rispondere?

E’ successo ieri nel primo pomeriggio, all’interno di un appartamento nel quartiere nomentano. Marito e moglie iniziano a discutere perché lei vuole il divorzio, la lite degenera e lui prima la insult ...Risposta secca: è stata lei a lasciare la tv o hanno smesso di cercarla? Sono sincera: il telefono non ha mai smesso di squillare, sono io che ho smesso di rispondere. Quando ha smesso di rispondere?