Libia, alla Camera passa rifinanziamento delle missioni con voti contrari tra la maggioranza. Orfini (Pd): “Soldi a chi stupra e uccide, ipocrisia” (Di giovedì 16 luglio 2020) maggioranza spaccata sul voto per il rifinanziamento della Guardia costiera libica, durante l’approvazione (votata per parti separate) della risoluzione sulle missioni internazionali. Se questa risoluzione, esclusa la parte relativa alla Libia, ha ottenuto il via libera dell’Aula con 453 sì e 9 astenuti, ma nessun voto contrario, sulla votazione riguardante il dossier libico vari sono stati i voti contrari all’interno della maggioranza, trasversali ai diversi partiti. Ma alla fine il testo è passato con 401 sì, 23 no e un’astensione. E soprattutto il via libera compatto del centrodestra. Preclusa integralmente invece la votazione sulla risoluzione LeU, ... Leggi su ilfattoquotidiano

lauraboldrini : Finanziare l’assistenza alla Guardia Costiera libica vuol dire non tenere in nessun conto le violenze e le torture… - MSF_ITALIA : Morto in mare da 15 giorni: l'uomo che nessun ha voluto salvare. Il corpo è stato avvistato dall'aereo #Seabird c… - fattoquotidiano : OPINIONI 'Impresentabileda Ruby alla Libia'. 'Non scordiamoci che è l’antenato dei due Matteo' [LEGGI] #edicola… - Bea_ta_te : RT @lauraboldrini: Finanziare l’assistenza alla Guardia Costiera libica vuol dire non tenere in nessun conto le violenze e le torture perpe… - ungaro_c : RT @lauraboldrini: Finanziare l’assistenza alla Guardia Costiera libica vuol dire non tenere in nessun conto le violenze e le torture perpe… -

Il governo italiano rifinanzia la missione in Libia: soldi a chi uccide, stupra e tortura

a Camera ha approvato - con il sì del centrodestra, ma con vari no della maggioranza - la risoluzione sulle missioni internazionali. A causa delle divisioni interne sugli interventi in Libia, il testo ...

a Camera ha approvato - con il sì del centrodestra, ma con vari no della maggioranza - la risoluzione sulle missioni internazionali. A causa delle divisioni interne sugli interventi in Libia, il testo ...