L’Equipe: Il Lille non abbassa il prezzo di Osimhen, vuole 81 milioni (Di giovedì 16 luglio 2020) Novità sulla situazione della trattativa tra io Napoli e il Lille per Osimhen arrivano da L’Equipe che conferma ok blocco Il Lille ha rifiutato che nella transazione entrasse Ounas abbassando il prezzo a 60 milioni. Mentre il Napoli resta fermo sulla sua posizione Secondo il quotidiano francese però il calciatore vuole venire a Napoli e sarebbe atteso già domani per le visite mediche L'articolo L’Equipe: Il Lille non abbassa il prezzo di Osimhen, vuole 81 milioni ilNapolista. Leggi su ilnapolista

