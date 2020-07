Lazio, Inzaghi: “Ci giochiamo lo Scudetto dopo 20 anni, non toccate questo gruppo. Torneremo a vincere” (Di giovedì 16 luglio 2020) Ennesimo passo falso della Lazio.dopo una prima parte di stagione al di sopra di ogni rosea aspettativa, la squadra biancoceleste vista in seguito alla sosta forzata non è sembrata in un grande momento di forma. La compagine del patron Claudio Lotito, infatti, ha collezionato 3 sconfitte nel giro di 15 giorni e nell'ultimo match non è andata oltre lo 0-0 in casa dell'Udinese, confermando prestazioni e risultati visti anche nelle scorse gare. Un semplice momento no al quale Simone Inzaghi, tecnico dei capitolini ormai dal 2016, ha provato a dare una spiegazione nelle dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa nel post-partita della Dacia Arena: "Avevamo abituati tutti bene, dobbiamo ritornare ad essere così ma sono tranquillissimo. So che quando riavrò i miei giocatori al completo ... Leggi su mediagol

