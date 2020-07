Kjaer decisivo, Biglia parte bene ma si perde Calha: due assist e un gol per firmare la vittoria (Di giovedì 16 luglio 2020) Leao non sfrutta la chance da titolare: bene invece Hernandez su Kulusevski Gigio stavolta senza colpe Leggi su quotidiano

ziopeppino : @EmanueleBottoni Kjaer incredibile. Migliore in campo. Capisco la scelta di Paqueta esterno per dare lo spazio a Th… -

Ultime Notizie dalla rete : Kjaer decisivo

Quotidiano.net

DONNARUMMA 6,5. Non ha particolari colpe in occasione del gol di Kurtic. Praticamente mai impegnato, risponde presente su Inglese. CONTI 5. Sale e spinge, ma è sempre in ritardo in fase difensiva. Amm ...Donnarumma 6,5: un passo falso ci può stare ma Gigio è straordinario nel sapersi rialzare prontamente. Mette la firma sul successo con due grandi interventi su ...