Il Giovane Montalbano raddoppia, in replica anche venerdì 17 luglio su Rai 1 (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Giovane Montalbano raddoppia, la seconda stagione in replica venerdì 17 luglio su Rai 1 Puntata extra per Il Giovane Montalbano che oltre all’appuntamento del lunedì si sposta in replica anche al venerdì sempre naturalmente su Rai 1 in una giornata particolare. L’appuntamento, infatti, è per venerdì 17 luglio dalle 21:25 con la seconda puntata della seconda stagione in replica de Il Giovane Montalbano con Michele Riondino, e il 17 luglio di un anno fa moriva Andrea Camilleri. A differenza della prima stagione, la seconda non è in streaming su Rai Play nè recuperabile in altre ... Leggi su dituttounpop

ollitrim : Sto seguendo la serie de'Il giovane Montalbano' e Michele Riondino che interpreta il Commissario è eccezionale: veramente bravo!!! - Livia_DiGioia : RT @nicmax25: Il giovane Montalbano mi piace un casino - nicmax25 : Il giovane Montalbano mi piace un casino - ferrarisergio4 : RT @ferrarisergio4: Sigla finale Il Giovane Montalbano HD-M'ha lassari e ti n'ha ghiri (Lu j... - mewmewtokyo : RT @ferrarisergio4: Sigla finale Il Giovane Montalbano HD-M'ha lassari e ti n'ha ghiri (Lu j... -